В Киеве обнаружили памятник Ленину

Подходить к памятнику Ленину небезопасно, поскольку его охраняет очень агрессивная женщина пенсионного возраста.
"Чо либишся, як майська роза, давай шуруй отсюда", - скомандовала женщина оператору Громадського ТБ.
Женщина отказалась назваться и предоставить документы на охраняемый памятник вождю мирового пролетариата.
Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.