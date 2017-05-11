В Киеве обнаружили памятник Ленину

Подходить к памятнику Ленину небезопасно, поскольку его охраняет очень агрессивная женщина пенсионного возраста.

Памятник Ленину в Киеве защищает очень агрессивная пенсионерка Hromadske.TV

Памятник Ленину обнаружен на улице Козацкой в Голосеевском районе Киева. Монумент защищает от журналистов агрессивная женщина, которая утверждает, что он находится на "частной территории".

"Чо либишся, як майська роза, давай шуруй отсюда", - скомандовала женщина оператору Громадського ТБ.

Женщина отказалась назваться и предоставить документы на охраняемый памятник вождю мирового пролетариата.

Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.