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В Киеве обнаружили памятник Ленину

11 мая в 14:54

Подходить к памятнику Ленину небезопасно, поскольку его охраняет очень агрессивная женщина пенсионного возраста.

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Памятник Ленину в Киеве защищает очень агрессивная пенсионерка
Hromadske.TV
Памятник Ленину обнаружен на улице Козацкой в Голосеевском районе Киева. Монумент защищает от журналистов агрессивная женщина, которая утверждает, что он находится на "частной территории".

"Чо либишся, як майська роза, давай шуруй отсюда", - скомандовала женщина оператору Громадського ТБ.

Женщина отказалась назваться и предоставить документы на охраняемый памятник вождю мирового пролетариата.

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Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.

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Тэги памятник Ленин
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