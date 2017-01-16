В Киеве неизвестные пытались поджечь храм УПЦ

Около четырех утра в деревянное здание бросили четыре бутылки с "коктейлем Молотова". От удара тара не разбилась, возгорания удалось избежать.

Причиной поджога может быть земля храма Информационно-просветительский отдел УПЦ

неизвестные попытались поджечь храм в честь иконы Божьей Матери "Умягчение злых сердец" в понедельник, 16 января, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

В здание храма на улице Щусева 12А неизвестные бросили четыре бутылки с зажигательной смесью, которые срикошетили от стен и не разбились.

По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную деревянную стену храма бутылки с "коктейлем Молотова".

"Только чудом храм остался неповрежденным – бутылки не разбились и отлетели от стен", - пояснил священник.

Полиция Шевченковского района Киева оперативно отреагировала на факт правонарушения.

Строительство храма было начато 12 сентября 2007 года. В июне 2008 года митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил храм.

По словам протоиерея, целью поджога могла стать дорогостоящая земля, на которой расположен храм. Уже полгода приход протоиерея Иоанна подвергается агрессивным действиям неизвестных. Священник утверждает, что некоторые инвесторы заинтересованы в постройке многоэтажного дома на месте храма.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова православными считают себя две трети (64,7%) украинцев. Больше всего православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского патриархата. Вторая по количеству группа (25,4%) считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского патриархата.