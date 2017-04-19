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Киев не планирует вновь подключать отопление

19 апреля в 01:46

Похолодание не повлияет на планы закончить отопительный сезон. 

Киев Владимир
Киев не будет отапливаться в связи с холодами
Василий Артюшенко, ZN.UA
Киев не намерен возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. 

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона — нецелесообразно технически и экономически", — сказал Пантелеев. 

Пантелеев также напомнил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.

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В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом. 

По материалам: Українські новини
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