Киев не планирует вновь подключать отопление

Похолодание не повлияет на планы закончить отопительный сезон.

Киев не будет отапливаться в связи с холодами Василий Артюшенко, ZN.UA

Киев не намерен возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона — нецелесообразно технически и экономически", — сказал Пантелеев.

Пантелеев также напомнил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.

В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.