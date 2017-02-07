В Киеве намерены разорвать договоры аренды земли с посольством РФ

Земельные участки были предоставлены в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет.

Комиссия Киевсовета согласовала расторжение договора аренды земли сразу для трех участков посольства РФ http://greener-grass.ru/

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленныхв Украине, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998-м году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривню арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана перед зданием российского посольства в Тегеране прошла акция протеста против политики России в регионе.

На акции, в котором приняли участие несколько десятков иранцев, скандируют антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России – гнездо шпионов!".