Контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру.

В Киеве начали устанавливать подземные контейнеры для мусора с солнечными информационными панелями Facebook Виталия Кличко

В столице начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов. В центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, а до конца года их количество увеличится до 100 единиц.

"Такие баки функционируют в странах Европы - мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современные, вместительные, выглядят аккуратно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров", - отметил мэр города Виталий Кличко во время презентации подземных мусорных контейнеров и урн, часть которых установлена на Пейзажной аллее.

Такие контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор из него необходимо вывезти. К тому же контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если в них попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.

По данным КГГА, в городских зонах отдыха также установлено 200 новых урн, которые более вместительны и имеют современный вид.

Напомним, что в 2016 году в Киеве открыли первую "автономную разумную мобильную остановку", которая получает энергоснабжение от солнечной батареи, а также скамейку на солнечной батарее для зарядки аккумуляторов смартфонов.