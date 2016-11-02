В Киеве начали подготовку к празднованию Нового года

Коммунальщики Киева рассказали, где планируют установить праздничную иллюминацию.

Новогоднюю иллюминацию в Киеве включат на день Святого Николая

КП "Киевгорсвет" начало работы по ремонту и монтажу праздничнойиллюминации в столице.

Как сообщает пресс-служба КП, в первую очередь будет украшена центральная часть города. В частности иллюминация будет установлена на таких улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территории:

- на Софийской площади деревья будут украшены "падающим льдом", а на Майдане Незалежности – гирляндами;

- на ул. Крещатик будет установлена иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (более 200 единиц), деревьях Каштановой аллеи ("падающий лед") и елках вдоль улицы (примерно 50 деревьев будут украшены гирляндами);

- ул. Хмельницкого будет украшена иллюминацией в виде гирлянд и шаров на тросовых растяжках над проезжей частью;

- на Европейской площади праздничная иллюминация будет установлена на тросовых растяжках над проезжей частью ("листья") и на деревьях ("падающий лед", геометрические фигуры, гирлянды);

- ул. Грушевского будет украшена праздничной иллюминацией на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (гирлянды).

Также к новогодним праздникам иллюминацией будут украшены такие здания в центре города: Национальная филармония, Консерватория, Киевская городская государственная администрация, Главпочтамт, Укркоопсоюз.

Ориентировочно новогодняя иллюминация начнет работать с 19 декабря 2016 года на день Святого Николая.

Напомним, что с 2014 года киевские власти решили перенести место проведения новогодних и рождественских праздников с Майдана Независимости на Софийскую площадь.