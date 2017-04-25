В Киеве на взятке в 5 тысяч долларов задержали директора Института психологии

Согласно данным сайта Института психологии, задержанный - академик НАПН Украины, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Председателя Общества психологов Украины поймали на взятке в 5 тысяч долларов Генпрокуратура Украины

Директор Института психологии имени Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины задержан на получении 5 тыс. долларов взятки, сообщает пресс-служба

"Указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие в зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии института с возможностью одновременно учиться в данном институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня "магистр", - говорится в сообщении.

Директора института задержали после получения им обусловленных средств.

Согласно информации на сайте Института психологии имени Костюка АПН Украины, директором института является Сергей Максименко - действительный член (академик) НАПН Украины, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик-секретарь отделения психологии, возрастной физиологии и дефектологии НАПН Украины, декан медико-психологического факультета Национального медицинского университета имени Богомольца, действительный член Международного совета психологов (США), иностранный член Российской академии образования (РАО), действительный член Европейской академии естественных наук (ФРГ. г. Ганновер), председатель Общества психологов Украины, председатель экспертного совета ВАК Украины по психологическим наукам, член научно-методических советов Главного Управления государственной службы Украины, Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний, Государственной пограничной службы Украины, член экспертного совета по гуманитарным и социальным наукам при Государственной аккредитационной комиссии Украины.