В Киеве на взятке 100 тысяч гривень поймали следователя полиции

Полицейский обещал подозреваемому в краже помочь за деньги избежать уголовной ответственности.

В полиции обнаружили еще одного взяточника Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 апреля, задержали следователя одного из районных отделов полиции Киева при получении

Следователь получил деньги от гражданина одного из закавказских государств, подозреваемого в краже, за содействие в уклонении от уголовной ответственности и возвращение вещественного доказательства – автомобиля, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание проводилось непосредственно возле здания райотдела во время передачи полицейскому всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы следователя, решается вопрос сообщении ему о подозрении.

Напомним, 13 апреля в Киеве задержали начальника одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции при получении 120 тысяч долларов взятки. Злоумышленник обещал подозреваемому в незаконных махинациях с недвижимостью помочь за деньги избежать уголовной ответственности.

В этот же день Печерский суд Киева арестовал задержаного с альтернативой внесения 1 миллиона гривень залога.