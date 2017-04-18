В Киеве на взятке 100 тысяч гривень поймали следователя полиции

Полицейский обещал подозреваемому в краже помочь за деньги избежать уголовной ответственности.
Следователь получил деньги от гражданина одного из закавказских государств, подозреваемого в краже, за содействие в уклонении от уголовной ответственности и возвращение вещественного доказательства – автомобиля, сообщает пресс-служба СБУ.
Задержание проводилось непосредственно возле здания райотдела во время передачи полицейскому всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы следователя, решается вопрос сообщении ему о подозрении.
Напомним, 13 апреля в Киеве задержали начальника одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции при получении 120 тысяч долларов взятки. Злоумышленник обещал подозреваемому в незаконных махинациях с недвижимостью помочь за деньги избежать уголовной ответственности.
В этот же день Печерский суд Киева арестовал задержаного с альтернативой внесения 1 миллиона гривень залога.ZN.UA