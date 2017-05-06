В Киеве на время "Евровидения" продлят работу общественного наземного транспорта

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Троллейбусы и маршрутные такси будут работать дольше метрополитена.

Транспорт на время Евровидения будет работать дольше Eurovision.tv

В Киеве в дни основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" общественный наземный транспорт будет работать дольше, чем обычно. "Киевпасстранс" продлит работу троллейбусов и автобусов в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая – на один час; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая – на два часа; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – на три часа.

"После прохождения последних поездов метрополитена будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, а именно: троллейбусных– №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К; трамвайных– №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33; автобусных обычного режима движения– №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101; автобусных в режиме маршрутного такси– №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Работа фуникулера будет продлена в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая – до 00:30; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая – до 01:30; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – до 02:30.

Ранее сообщалось, что га период проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" меняется и режим работы столичного метрополитена.