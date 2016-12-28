В Киеве на Новый год изменят график работы общественного транспорта

Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать на три часа дольше, вместе с метро. Фуникулер будет работать круглосуточно.

На период зимних праздников движение столичного общественного транспорта изменено КГГА

В график работывнесены изменения, сообщают на сайте Киевской городской государственной администрации.

"В связи с проведением новогоднее-рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от улицы Софийской 23 до Михайловской площади, в работу наземного общественного транспорта и столичного метрополитена будут внесены изменения", - говорится в сообщении.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года работа наземного пассажирского транспорта будет продлена на три часа. Перевозка будет организована существующими маршрутами, которые проходят рядом со станциями метрополитена, и будет осуществляться даже после прохождения последних составов метро.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря с 20:00 до 2:00, 1 января с 14:00 до 20:00, а также 7 января с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов №6, №16 и №18 будет изменено.

Маршрут №6: ул. Юрия Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовского – ул. Полярная – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Мельникова – станция метро "Лукьяновская". В обратном направлении по той же схеме.

Маршрут №16: ул. Щусева – ул. Рижская – ул. Дорогожицкая – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Чорновола – просп. Воздухофлотский. В обратном направлении по той же схеме.

Маршрут №18: ул. Сошенко – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Чорновола – просп. Воздухофлотский. В обратном направлении по той же схеме.

На время проведения мероприятий на Михайловской и Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты №24 и №114 будут курсировать по схеме рабочего дня.

Работа ночных маршрутов пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 года в случае необходимости будет усилена.

В ночь с 31 декабря на 1 января до 5:00 утра автобусные маршруты будут работать в режиме маршрутных такси. Это автобусы: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Напомним, ранее стало известно о том, что киевский метрополитен будет работать до трех часов ночи с 31 декабря по 1 января и с 6 января по 7 января. Таким образом, метро в столице будет работать на три часа дольше обычного режима.

Также в Киеве с 30 декабря 2016 года запустят три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты. Эти маршруты будут работать и в новогоднюю ночь.