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В Киеве на Майдане запустили восстановленный светомузыкальный фонтан

5 мая в 06:47


Фонтан, поврежденный во время Революции Достоинства, фактически пришлось делать заново.

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Фото КГГА

В Киеве на Майдане Независимости вечером в четверг, 4 мая, торжественно запустили реконструированный светомузыкальный фонтан. Он не работал три года, был поврежден во время событий Революции Достоинства и его пришлось восстанавливать, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Во время реконструкции заменили насосное оборудование, проложили новые сети, заменили гранитные элементы, ограждающие конструкции, установили автоматику. Фонтан оснащен системой видеонаблюдения – 10-ю камерами видеонаблюдения.

"Мы это сделали! Фонтан на Майдане получил новую жизнь. Почти 35 метров в высоту, почти 700 светильников, 18 акустических систем. Это правда украшение Киева!", - написал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на своей странице в соцсети Facebook.

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Напомним, сезон фонтанов в Киеве начался 1 мая. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев фонтан Майдан город
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1 комментарий
  • manowar1963 Сегодня, 07:23 Этот фонтан должен работать постоянно,а не для замыливания глаз гостям,этот город для украинцев,а не для иностранцев.Потом может вы перейдете на праздничное отопление и освещение квартир? Ответить Цитировать Пожаловаться
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