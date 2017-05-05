В Киеве на Майдане запустили восстановленный светомузыкальный фонтан



Фонтан, поврежденный во время Революции Достоинства, фактически пришлось делать заново.

В Киеве на Майдане Независимости вечером в четверг, 4 мая, торжественно запустили реконструированный светомузыкальный фонтан. Он не работал три года, был поврежден во время событий Революции Достоинства и его пришлось восстанавливать, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Во время реконструкции заменили насосное оборудование, проложили новые сети, заменили гранитные элементы, ограждающие конструкции, установили автоматику. Фонтан оснащен системой видеонаблюдения – 10-ю камерами видеонаблюдения.

"Мы это сделали! Фонтан на Майдане получил новую жизнь. Почти 35 метров в высоту, почти 700 светильников, 18 акустических систем. Это правда украшение Киева!", - написал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, сезон фонтанов в Киеве начался 1 мая.