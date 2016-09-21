В Киеве на Марш мира вышли около 300 человек

Участники акции почтили память погибших за мир в Украине.

В Киеве в честь Международного дня мира 21 сентября прошла акция "Марш мира". Участники акции прошли к памятнику украинским воинам, погибшим в Афганистане, возложили цветы, а затем направились к Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне. У многих были плакаты с лозунгом "Миру - мир".

В акции участвовали студенты, школьники, военные, представители ООН и общественных организаций. Перед началом митинга участники почтили память всех погибших за мир в нашей стране.

Международный день мира по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечают с 1981 года. В этот день ООН призывает все страны остановить боевые действия хотя бы на 24 часа.