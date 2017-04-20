В Киеве на четыре дня ограничат движение транспорта по проспекту Соборности

Ограничения связаны с ремонтом пролетного строения моста Патона.

Движение по проспекту Соборности ограничат на четыре дня 112 Украина

В Киеве с пятницы, 21 апреля, на четыре дняв первой полосе в направлении с проспекта Соборности на бульвар Дружбы Народов, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"С 21:00 часа 21.04.2017 до 06:00 часов 25.04.2017 в связи с выполнением работ по ремонту железобетонной плиты пролетного строения моста им. Е.О. Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с проспекта Соборности на бульвар Дружбы Народов", - говорится в сообщении.

Работники "Киевавтодора" извинились перед водителями за временные неудобства и призвали их с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее в Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение четырех суток было ограничено движение по мосту Метро.