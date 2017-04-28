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В Киеве могут запретить отлавливать бездомных котов

28 апреля в 00:00

Коммунальщикам запретят изолировать котов в подвалах. 

коты
Коты получат право жить в подвалах
Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения о запрете на вылов бездомных кошек в Киеве, сообщается на сайте Киевсовета. 

Документ запрещает вылов бездомных кошек на территории Киева за исключением вылова с целью стерилизации, вакцинации и/или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций. 

Коммунальные структуры, в том числе ЖСК, ОСМД, и другие структуры, которые  обеспечивают соблюдение норм и требований эксплуатации подвалов, технических подвалов и чердаков, должны предотвращать изоляцию там кошек, что может привести к их гибели. 

"Решение абсолютно правильное, мы его поддержали с правкой: предоставить право ОСМД и ЖСК решать разрешать или не разрешать жить котам в подвалах их домов. Хочу подчеркнуть, что есть коллективные жилищные органы, которые должны принимать решения, но нельзя допустить убийства кошек, нельзя допустить издевательства. Это все можно решить цивилизованными методами ", - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Владимир Бондаренко. 

Коммунальные предприятия обязаны не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации. 

Документ должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

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Ранее комиссия по вопросам ЖКХ Киевского городского совета поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева.

По материалам: ZN.UA
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