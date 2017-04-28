В Киеве могут запретить отлавливать бездомных котов

Коммунальщикам запретят изолировать котов в подвалах.

Коты получат право жить в подвалах

Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения о запрете на вылов бездомных кошек в Киеве, сообщается на сайте Киевсовета.

Документ запрещает вылов бездомных кошек на территории Киева за исключением вылова с целью стерилизации, вакцинации и/или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.

Коммунальные структуры, в том числе ЖСК, ОСМД, и другие структуры, которые обеспечивают соблюдение норм и требований эксплуатации подвалов, технических подвалов и чердаков, должны предотвращать изоляцию там кошек, что может привести к их гибели.

"Решение абсолютно правильное, мы его поддержали с правкой: предоставить право ОСМД и ЖСК решать разрешать или не разрешать жить котам в подвалах их домов. Хочу подчеркнуть, что есть коллективные жилищные органы, которые должны принимать решения, но нельзя допустить убийства кошек, нельзя допустить издевательства. Это все можно решить цивилизованными методами ", - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Владимир Бондаренко.

Коммунальные предприятия обязаны не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации.

Документ должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее комиссия по вопросам ЖКХ Киевского городского совета поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева.