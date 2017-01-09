В Киеве из снежного заноса освободили троллейбус

Пока коммунальщики отчитываются об уборке снега, спасатели сообщают об операции освобождения транспортных средств из сугробов.

Киевские спасатели освободили троллейбус, который угодил в сугроб Facebook/Головне управління ДСНС України в м.Києві

Столичные спасатели за минувшие сутки вызволили из снежных заносов девять транспортных средств сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в г. Киеве.

"В связи со сложными погодными условиями на территории г. Киева спасатели работают в усиленном режиме и оказывают помощь водителям, которые попали в снежные заносы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГСЧС, из снега освобождены два грузовых автомобиля и троллейбус по улице Телиги, четыре машины в районе Печерского моста и еще два грузовика по улице Луговой и улицы Семьи Сосниных.

Ранее пресс-служба "Киевавтодора" сообщила, что в уборке снега в Киеве задействовано почти 60 бригад по ручной уборке и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.

9 января прогнозируется в центральных областях снег, в восточных - снег с дождем. В западных областях снег, местами метели. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.