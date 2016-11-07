В Киеве и западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение

В столице буде сильный ветер, в Карпатах возможны селевые потоки.

В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение

В Киеве, а также в ряде западных областей Украины, на понедельник, 7 ноября, объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в столице прогнозируется ветер скоростью 15 – 20 м/с.

А вот на территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/сек. В Карпатах также возможно хождение селевых потоков, сообщает ZiK.

В реках ожидается повышение уровня воды, наиболее сильное – в реках Закарпатья.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.