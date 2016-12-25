В Киеве горят склады, закрыты две станции метро

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Закрыты станции "Лесная" и "Черниговская".

На месте пожара работает 14 единиц основной спецтехники serblog.ru

В районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева горят склады площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"По предварительной информации, горят склады секонд-хенда, пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Площадь большая, поэтому пожар можно увидеть и со стороны станции метро "Лесная", и со стороны "Дарынка", - сказала Водолага сегодня, 25 декабря.

Она отметила, что рядом также находится стоянка автомобилей.

Сейчас на месте работает 14 единиц основной специальной техники, при этом техника еще прибывает.

В свою очередь, в "Киевском метрополитене" сообщают о закрытии станций метро "Черниговская" и "Лесная" на Святошинско-Броварской (М1) линии в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время пожара в квартире многоэтажного дома вечером в пятницу, 2 декабря, погибли 5 человек – мать и ее четверо детей.