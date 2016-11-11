В Киеве демонтируют незаконные рекламные щиты вдоль улиц и дорог

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В течение трех месяцев специальная комиссия будет проверять правомерность размещения рекламы.

В Киеве наведут порядок с размещением рекламы Андрей Товстыженко, ZN.UA

Киевсовет одобрил решение ужесточить контроль над размещением рекламных конструкций вдоль красных линий улиц и дорог в столице. В случае незаконного размещения, реклама будет демонтирована.

"За" проголосовали 84 депутата на вечернем заседании в четверг.

В течение 3-х месяцев с даты вступления в силу решения, департамент градостроительства КГГА должен провести инвентаризацию установленых рекламных носителей.

Также будет создана комиссия, которая изучит каждый случай размещения рекламных конструкций на соответствие требованиям действующего законодательства. Комиссия проанализирует правомерность установления таких рекламных щитов, и в случае подтверждении незаконности, реклама должна быть демонтирована.

Как писало ранее ZN.UA в статье "Рекламный майдан" столице не грозит, давно возникает вопрос: планирует ли кто-нибудь наводить порядок в этой сфере? Прежде всего речь идет о столице — своеобразной витрине нашего государства. Ведь здешние проблемы с рекламой видят не только специалисты. В центральной части засилье разнообразных сити-лайтов, бег-лайтов, бордов и даже баннеров стало таким всеобъемлющим, что просто не найти свободного места. Эта безвкусица достигла катастрофических масштабов и, наконец, разбудила местную власть. Ей удалось немного уменьшить количество рекламы в центральной части города и в вагонах метро.

Была даже наработана новая концепция развития внешней рекламы в Киеве. Однако в дальнейшем процесс затормозился: сначала из-за избирательной кампании, а со временем — из-за активного сотрудничества с игроками рекламного рынка в вопросе его упорядочивания. Искать консенсус не просто, но ради положительных результатов власть пошла на определенное снижение темпов реформирования.

И все же сейчас, кажется, процесс выходит на финишную прямую.

