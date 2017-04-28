В Киеве декоммунизируют еще 11 улиц

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Планируется переименовать Красноводскую, Днепродзержинскую, Днепропетровскую, Краснодонскую и Социалистическую улицы.

С карты Киева исчезнут улицы Социалистическая, Лебедева-Кумача и Днепродзержинская kievcity.gov.ua

Постоянная комиссияпо вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование некоторых улиц, переулков и площади в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в частности, намерены переименовать:

1) ул. Красноводскую на ул. Хотинскую в Подольском районе;

2) ул. Днепродзержинскую на ул. Каменскую в Дарницком районе;

3) ул. Николая Лебедева на ул. Юрия Поправки в Днепровском районе;

4) ул. Ярослава Галана на ул. Августина Волошина в Соломенском районе;

5) ул. Днепропетровскую на ул. Новокодацкую в Соломенском районе;

6) ул. Краснодонскую на ул. Кучмин Яр в Соломенском районе;

7) ул. Лебедева-Кумача ул. Николая Голего в Соломенском районе;

8) ул. Социалистическую на ул. Левка Мациевича в Соломенском районе;

9) ул. Молдавскую на ул. Героев-пожарных в в Шевченковском районе;

10) ул. Тимофея Шамрыло на ул. Парково-Сырецкую в Шевченковском районе;

11) ул. Эжена Потье на ул. Антона Цедика в Шевченковском районе.

Кроме того, новое название — переулок Бориса Шахлина — может получить переулок Горького в Голосеевском районе. Планируется переименовать Днепропетровское шоссе на Днепровское шоссе, Интернациональную площадь на площадь Валерия Марченко, а Краснодонскому переулку дать историческое название — переулок Кучмин Яр.

Кроме того, определены названия для 39 новых улиц. Большая часть из них — 24 — находятся в Голосеевском районе города. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского. Еще 15 новых улиц располагаются в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Беднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаева.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Далее решение должны принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, что Киевский городской совет рассмотрит проект решения о возврате проспекту Победы исторического названия – Брест-Литовский.