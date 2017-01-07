В Киеве 7 и 8 января ожидаются сильные снегопады и метели

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В воскресенье прирост снега в Киеве может составить 10-15 см.

На выходных столицу накроют снежные метели kievcity.gov.ua

По прогнозам Украинского гидромецентра, 7 и 8 января в Киеве следует ожидать сложных погодных условий: сильных снегопадов, морозов и метелей.

Как сообщает пресс-служба КГГА, 7 января температура в столице может упасть до 15-17 градусов мороза. Ожидаются снегопады, метель и порывы ветра в 15-20 м/с. На дорогах возможен гололед.

Сложных погодных условий в Киеве следует также ожидать и 8 января. Синоптики прогнозируют снегопады, снежные заносы и гололед. Прирост снега ожидается на уровне 10-15 см, а температура может упасть до 11-13 градусов мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах и городских улицах.

Коммунальные службы напоминают о просьбе не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Накануне Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять циклон, перемещающийся через территорию страны с Балкан, в ряде областей – сложные погодные условия.