В Киев прибыл Благодатный огонь

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Огонь разойдется по всем церквям Украины.

В Украину прибыл Благодатный огонь

Самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима, приземлился в аэропорту Борисполь около 20.00, сообщает УПЦ Киевского патриархата на своей странице в Facebook.

"Отсюда продлится его путешествие по всей Украине к каждому, кто чтит праздник Пасхи. Поздравляем всех с наступающим Воскресением Христовым и желаем замечательных выходных", - отмечает УПЦ КП.

Примерно в 21:00 в Борисполе приземлился чартерный рейс УПЦ Московского патриархата. Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23 часов.

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло традиционное схождение благодатного огня.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Схождение произошло в 14:22 по Киеву.

В храме собрались тысячи паломников из разных стран мира.