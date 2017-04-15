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В Киев прибыл Благодатный огонь

15 апреля в 22:50

Огонь разойдется по всем церквям Украины.  

Благодатный огонь
В Украину прибыл Благодатный огонь
Самолет, которым доставили Благодатный огонь из Иерусалима, приземлился в аэропорту Борисполь около 20.00, сообщает УПЦ Киевского патриархата на своей странице в Facebook. 

"Отсюда продлится его путешествие по всей Украине к каждому, кто чтит праздник Пасхи. Поздравляем всех с наступающим Воскресением Христовым и желаем замечательных выходных", - отмечает УПЦ КП. 

Примерно в 21:00 в Борисполе приземлился чартерный рейс УПЦ Московского патриархата. Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23 часов.

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В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло традиционное схождение благодатного огня. 

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Схождение произошло в 14:22 по Киеву.

В храме собрались тысячи паломников из разных стран мира.

По материалам: ТСН
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Тэги огонь Киев УПЦ Пасха Борисполь храм Украина часовня традиции Господь
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