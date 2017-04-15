В Киев прибыл Благодатный огонь

Огонь разойдется по всем церквям Украины.
"Отсюда продлится его путешествие по всей Украине к каждому, кто чтит праздник Пасхи. Поздравляем всех с наступающим Воскресением Христовым и желаем замечательных выходных", - отмечает УПЦ КП.
Примерно в 21:00 в Борисполе приземлился чартерный рейс УПЦ Московского патриархата. Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23 часов.
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло традиционное схождение благодатного огня.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Схождение произошло в 14:22 по Киеву.
В храме собрались тысячи паломников из разных стран мира.ТСН