В Измаиле произошла драка с применением огнестрельного оружия

Госпитализировано четыре человека.
"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что пострадавшие отдыхали в баре. В одной из компаний была девушка. При выходе из заведения другая группа отдыхающих не пропустила ее, прищемив пальцы дверью", - сообщили в полиции.
Спутник потерпевшей, позвонив своему знакомому, позвал его на помощь. Когда тот приехал, оппоненты начали его избивать, после чего он достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Однако нападающие, не отреагировав на предупреждение, продолжили погоню. Убегая, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону преследователей. Последние выбили из его рук оружие и сильно избили.
В результате, четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу с различными ранениями. Двум из них причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения живота, лица и грудной клетки.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия. За преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.
Ранее в Киеве посетитель супермаркета выстрелил в охранника из огнестрельного оружия, в результате чего тот получил ранение в живот.УНИАН