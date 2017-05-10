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В Измаиле произошла драка с применением огнестрельного оружия

10 мая в 23:29

Госпитализировано четыре человека.   

Стрельба, пистолет, оружие, дуло
В Измаиле произошла стрельба
newsinfo.am
В Измаиле в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализировано 4 человека, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. 

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что пострадавшие отдыхали в баре. В одной из компаний была девушка. При выходе из заведения другая группа отдыхающих не пропустила ее, прищемив пальцы дверью", - сообщили в полиции. 

Спутник потерпевшей, позвонив своему знакомому, позвал его на помощь. Когда тот  приехал, оппоненты начали его избивать, после чего он достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Однако нападающие, не отреагировав на предупреждение, продолжили погоню. Убегая, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону преследователей. Последние выбили из его рук оружие и сильно избили. 

В результате, четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу с различными ранениями. Двум из них причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения живота, лица и грудной клетки. 

В настоящее время правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия. За преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.

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Ранее в Киеве посетитель супермаркета выстрелил в охранника из огнестрельного оружия, в результате чего тот получил ранение в живот.

По материалам: УНИАН
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