В Измаиле произошла драка с применением огнестрельного оружия

Госпитализировано четыре человека.

В Измаиле произошла стрельба newsinfo.am

В Измаиле в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализировано 4 человека, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что пострадавшие отдыхали в баре. В одной из компаний была девушка. При выходе из заведения другая группа отдыхающих не пропустила ее, прищемив пальцы дверью", - сообщили в полиции.

Спутник потерпевшей, позвонив своему знакомому, позвал его на помощь. Когда тот приехал, оппоненты начали его избивать, после чего он достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Однако нападающие, не отреагировав на предупреждение, продолжили погоню. Убегая, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону преследователей. Последние выбили из его рук оружие и сильно избили.

В результате, четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу с различными ранениями. Двум из них причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения живота, лица и грудной клетки.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия. За преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.

Ранее в Киеве посетитель супермаркета выстрелил в охранника из огнестрельного оружия, в результате чего тот получил ранение в живот.