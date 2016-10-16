В Институте демографии объяснили, почему считают данные о 7 миллионах жертв Голодомора завышенными

По мнению специалистов института, "патриотический фанатизм" и желание выдать желаемое за действительное в этом вопросе являются неуместными, а реальное количество жертв сталинского геноцида составляет 3,9 миллиона.

Объявление на окраине Харькова, 1933 г.

Специалистами Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины получено оценку потерь населения в 3,9 млн во время Голодомора 1932 - 1934 гг путем обработки огромного массива статистических данных, что позволило осуществить так называемую демографическую реконструкцию, то есть полномасштабное восстановление демографической динамики Украины и ее регионов за каждый год межпереписного периода 1926-1939 гг.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Наталья Левчук, доктор экономических наук, Главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.Птухи НАН Украины.

По ее словам, при этом было проведено довольно сложную работу по оценке недоучета числа родившихся и умерших как в некризисные годы, так и в период голода. Методика расчета этого недоучета, построения демографического баланса и оценки потерь населения Украины вследствие голода в 1932-1934 гг. является прозрачной и доступной в украинских и зарубежных публикациях, отмечает Левчук.Она напоминает, что 4 октября 2016 г. в Киеве по инициативе Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", двух академических институтов и нескольких общественных организаций состоялась конференция, по итогам которой была принята резолюция, распространенную 5 октября 2016 г. на фейсбук-странице "Мемориала жертв Голодомора" и растиражированная среди научной и общественной аудитории."Резолюция, в частности, предлагает базовые данные, используемые Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины для подсчета жертв Голодомора — геноцида 1932–1933 гг., считать некорректными и рекомендует к применению показатель количества потерь от этого преступления: 7 млн в Украине и 3 млн за ее пределами. Группа специалистов Института демографии и социальных исследований, проводящая в течение нескольких лет научные исследования по демографии Голодомора, считает необходимым представить свои объяснения и взвешенно, без лишних эмоций, разобраться с обвинениями в некорректности расчетов, указанных в резолюции", - пишет автор.

По словам Левчук, анализ содержания резолюции, обнародованной 5 октября 2016 г., свидетельствует, что при отсутствии демографа в составе участников конференции цифра в 7 миллионов, по сути, базируется на результатах исследования только одного ученого — профессора Киевского национального университета Владимира Сергийчука.



"Разница между 7 млн потерь и оценкой Института демографии в 3,9 млн человек составляет около 3 млн. Если предположить, что эти 3 млн дополнительно умерших крестьян все же были, то изменяется весь демографический баланс. В этом случае выравнивание демографического баланса возможно в двух случаях: а) численность сельского населения в 1937 году должно быть меньше на 3 млн, чем это зафиксировано в переписи, что является абсолютно нереальным предположением; б) существенный прирост численности городского населения в период между переписями произошел не за счет миграции украинских крестьян, убегавших в города, а приезжих из-за пределов Украины. Следовательно, чтобы выйти на цифру потерь в 7 млн и при этом сохранить цифру численности городского населения, зафиксированную в переписи 1937 г., необходимо "привезти" 3 млн человек в города Украины из-за ее пределов в течение 1932–1936 гг. Это предположение не подтверждается ни статистическими данными, ни архивными документами. Статистические оценки показывают, что доля внешних мигрантов в сальдо миграции городского населения Украины составляла около 20%, а это никак не достигает 3 млн прибывших мигрантов", - говорится в статье.



"Но проблема, на наш взгляд, значительно шире. Несмотря на попытки советской власти вытеснить факт Голодомора как из научных исследований, так и из исторической памяти народа, эти события забыты не были. Но современный процесс возрождения памяти об этой трагедии и ее историческое осмысление довольно часто противоречивы. Самой горячей точкой столкновения в этом пространстве памяти украинской аудитории стала дискуссия именно о количестве потерь от Голодомора", - отмечает автор.



По мнению Левчук, специалисты Института демографии, не согласившись с распространенной цифрой в 7 млн жертв Голодомора 1932 - 1934 гг, "задели очень чувствительную и болезненную тему исторических мифов".



"Как известно, социалистический тоталитаризм не допускал никакого плюрализма ни в идеологии, ни в науке. В советское время история трактовалась исключительно с марксистско-ленинских позиций, но и в новой украинской истории довольно трудно избавиться от многих стереотипов, если научная обоснованность результатов подменяется "единственно правильной и возможной" цифрой, если недостоверность прикрывается патриотическим фанатизмом. Неужели 7 миллионов является доказательством сталинского преступления, а 4 миллиона — нет? Неужели 7 миллионов свидетельствуют о геноциде украинского народа путем террора голодом, а 4 миллиона жертв — это мало для доказательств геноцида?", - спрашивает автор статьи.

Подробнее о подсчете количества жертв Голодомора читайте в статье Натальи Левчук "Количество потерь от Голодомора: наука или идеология?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".