Настоятель храма утверждает, что на самом деле это "собирательный образ бюрократа и преступника".

В Червонограде Львовской области на стене одного из храмов Украинской греко-католической церкви изобразили фреску с символикой нацистского и коммунистического режимов, а также человека, похожего на президента РФ Владимира Путина, горящего в адском пламени.

Однако настоятель храма утверждает, что на самом деле это "собирательный образ бюрократа и преступника", передает Zaxid.net.

"Кто-то видит, что это Путин, другие - что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, которые были причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву", - сказал настоятель отец Михаил.

На другой стене изобразили крещение Руси, еще на одной - выдающиеся фигуры УГКЦ и Украины, среди которых Андрей Шептицкий, Иосиф Слепой, Степан Бандера, Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Тарас Шевченко, Иван Франко, Михаил Грушевский, гетманы Иван Мазепа и Богдан Хмельницкий и другие.

Ранее издание Atlantic Council писало, что Путин недооценил украинцев, когда вторгся в Донбасс.

Ранее Питер Дикинсон писал в статье для Atlantic Council, что Путин стал заложником собственной гибридной войны против Украины. Попытка расколоть соседнюю страну провалилась. Но завершить войну в Донбассе российский президент просто так не может, так как тогда мир узнает о российские военные преступления.

Ранее на страницах Foreign Policy старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, бывший заместитель министра обороны США и экс-советник вице-президента Джозефа Байдена по внешней политике Майкл Карпентер писал, что США с помощью шести шагов могут остановить Путина в Украине. Эксперт советует новой администрации в Вашингтоне продолжать работу над укреплением способности украинской армии защищаться. В частности, программа подготовки украинских военных должна продолжиться. А кроме того, США должны передать ВСУ оборонительное летальное оружие, включая противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля огня.