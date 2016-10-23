В ходе конфликта в Донбассе погибли 199 детей - эксперт

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В Украине нет точной официальной статистики относительно погибших в ходе войны в Донбассе детей.

Эксперт рассказала о количестве погибших детей в Донбассе Оксана Денисова, ZN.UA

По данным, собранным как на контролируемой, так и неподконтрольной территориях, в ходе конфликта в Донбассе 199 детей погибли и более 400 получили ранения.Об этом ZN.UA со ссылкой на собственные данные сообщила Елена Петряева, руководитель общественной инициативы "Восстановление Донбасса.По ее словам, в Украине нет точной статистики относительно погибших в ходе войны на Донбассе детей."Даже озвученные в выступлениях замминистра соцполитики Устименко и народного депутата Павленко (в время парламентских слушаниях - ред.) эти цифры разнились (68 и 20 соответственно). Однако уже в декабре 2014 года Донецкая администрация регистрировала 45 погибших. В 2015-м ВОЗ озвучила цифру 68 (лугачане и дончане). А полиция Донецкой области в 2016-м говорила о 50 погибших. Такие колебания, я считаю, недопустимы", - отмечает она.

Петряева отмечает, что до войны в Донбассе (Донецкая и Луганская области) проживал миллион детского населения, и достоверной статистики о том, сколько детей осталось в Украине, сколько на неподконтрольной территории, сколько вывезено родителями за пределы страны (в дальнее и ближнее зарубежье) — нет.

Подробнее о ситуации с правами ребенка в Украине читайте в статье Аллы Котляр "Выпустить пар, или О правах ребенка в Украине" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".