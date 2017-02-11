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В ходе ДТП в Киеве пострадали 10 человек

11 февраля в 22:59

Среди раненных – две беременные женщины. 

ДТП Киев
В ходе ДТП погибла женщина
В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, девять пострадавших получили ранения и госпитализированы, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. 

Среди пострадавших – двое детей и две беременных женщины. 

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет - в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – говорится в сообщении ресурса. 

По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi. 

"Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон", – пишет ресурс.

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Ранее в Винницкой области столкнулись три автобуса и легковой автомобиль, один человек погиб.

По материалам: dtp.kiev.ua
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