В ходе ДТП в Киеве пострадали 10 человек

Среди раненных – две беременные женщины.
Среди пострадавших – двое детей и две беременных женщины.
"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет - в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – говорится в сообщении ресурса.
По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi.
"Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон", – пишет ресурс.
Ранее в Винницкой области столкнулись три автобуса и легковой автомобиль, один человек погиб.dtp.kiev.ua