В ходе ДТП в Киеве пострадали 10 человек

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Среди раненных – две беременные женщины.

В ходе ДТП погибла женщина

В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП , в результате которого один человек погиб, девять пострадавших получили ранения и госпитализированы, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Среди пострадавших – двое детей и две беременных женщины.

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет - в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – говорится в сообщении ресурса.

По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi.

"Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон", – пишет ресурс.

Ранее в Винницкой области столкнулись три автобуса и легковой автомобиль, один человек погиб.