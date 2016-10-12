В Хмельницкой области в результате ДТП погибли четыре человека

Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы извлечь из поврежденного микроавтобуса пострадавших.

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе "Каменец-Подольский – Хмельницкий" погибли четыре и получили травмы 11 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, авария произошла в 07:50 утра в районе населенного пункта Гуменцы.

"Немедленно к месту инцидента прибыли два отделения спасателей на спецавтомобилях. Как выяснилось, на так называемом "Тещином языке" столкнулись пассажирский микроавтобус Mersedes Sprinter с 20 пассажирами на борту и грузовой автомобиль DAF с прицепом", – указывается в сообщении.

Чтобы извлечь из поврежденного микроавтобуса пострадавших, спасателям пришлось применить специальные инструменты. Четыре пассажира автомобиля погибли, еще 11 – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 13 августа в Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком,погибли 8 человек.