В Херсонской области пройдут учения с применением тяжелой артиллерии

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие.

Стрелять военные планируют как днем, так и ночью Сайт Минобороны Украины

В Херсонской области на полигоне "Олешковские пески" пройдут учения с применением тяжелой артиллерии.

"С целью повышения боевой готовности и слаженности подразделений вооруженных сил Украины с 9 часов 30 сентября до 12 часов 1 октября на военном полигоне "Олешковские пески", который расположен в Олешковском районе, состоятся учения Вооруженных сил Украины с применением тяжелой артиллерии. В связи с этим просим сохранять спокойствие и избегать движения в сторону полигона", - сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что сейчас проходят учения резервистов оперативного командования "Юг", в рамках которых предусмотрены артиллерийсские стрельбы.Стрелять военные планируют как днем, так и ночью.

Как сообщалось, в августе на Херсонщине прошли учения морской пехоты при поддержке авиации.