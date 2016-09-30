В Херсонской области пройдут учения с применением тяжелой артиллерии

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие.
"С целью повышения боевой готовности и слаженности подразделений вооруженных сил Украины с 9 часов 30 сентября до 12 часов 1 октября на военном полигоне "Олешковские пески", который расположен в Олешковском районе, состоятся учения Вооруженных сил Украины с применением тяжелой артиллерии. В связи с этим просим сохранять спокойствие и избегать движения в сторону полигона", - сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
Пресс-служба министерства обороны сообщила, что сейчас проходят учения резервистов оперативного командования "Юг", в рамках которых предусмотрены артиллерийсские стрельбы.Стрелять военные планируют как днем, так и ночью.
Как сообщалось, в августе на Херсонщине прошли учения морской пехоты при поддержке авиации.ZN.UA