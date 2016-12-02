В Херсонской области второй день подряд пройдут ракетные стрельбы

На сегодня запланированы несколько пусков ракет.

Сегодня в Херсонской области снова будут пускать ракеты Юрий Бирюков/Facebook

В пятницу, 2 декабря, пройдет второй день ракетных стрельб ВСУ в Херсонской области, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"В регионе все спокойно. Вчера, первый день практической фазы контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности прошел согласно плану", - заявил он.

Сообщается, что сегодня запланировано несколько пусков ракет и отработка авиацией по воздушным целям.

По словам Крыжановского, второй день учений стартует, как только погодные условия будут способствовать этому.

Как сообщалось, 1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Комментируя первый день учений, президент Украины Петр Порошенко назвал главную причину их проведения. В то время, как стрельбы вызвали немалую обеспокоенность Кремля, который пригрозил Киеву ответным ракетным ударом.

"Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения - это необходимость постоянно быть готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - сказал Порошенко.

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом. Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.