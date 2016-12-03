В Херсонской области на крупной взятке поймали заместителя прокурора

Взятку передавали в День работников прокуратуры Украины.
Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный пойман при получении взятки в размере 300 тыс. гривень от предпринимателя, которому обещал закрыть уголовное дело за самозахват земельного участка и самовольное строительство.
Сотрудник прокуратуры, боясь быть разоблаченным, постоянно менял условия передачи взятки и ее размер.
Как сообщил гепрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, сотрудник прокуратуры требовал от предпринимателя 400 тыс. грн, а задержали его в профессиональный праздник – День работников прокуратуры Украины, 1 декабря.
В целом, по словам Луценко из органов прокуратуры в 2016 году за злоупотребления уволили 160 руководящих работников. 28 сотрудников прокуратуры пойманы на взятках.ZN.UA