В Херсонской области на крупной взятке поймали заместителя прокурора

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Взятку передавали в День работников прокуратуры Украины.

В Казовке на взятке поймали зампрокурора

В ходе совместной операции СБУ и Генеральной прокуратуры Украины в Херсонской оласти во время получения взятки задержан заместитель руководителя Каховской местной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный пойман при получении взятки в размере 300 тыс. гривень от предпринимателя, которому обещал закрыть уголовное дело за самозахват земельного участка и самовольное строительство.

Сотрудник прокуратуры, боясь быть разоблаченным, постоянно менял условия передачи взятки и ее размер.

Как сообщил гепрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, сотрудник прокуратуры требовал от предпринимателя 400 тыс. грн, а задержали его в профессиональный праздник – День работников прокуратуры Украины, 1 декабря.

В целом, по словам Луценко из органов прокуратуры в 2016 году за злоупотребления уволили 160 руководящих работников. 28 сотрудников прокуратуры пойманы на взятках.