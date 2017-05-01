В Херсоне в эти выходные возможны провокации по заказу из России – глава ОГА

Глава облгосадминистрации посоветовал провести праздник за городом.

В Херсоне возможны провокации

В Херсоне на майские праздники готовятся провокации. Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что провокации возможны "по проплаченному заказу из России".

"Друзья, поступила информация, что на майские праздники на Юге Украины, и, в частности, в городе Херсоне, готовится ряд провокаций по проплаченному заказу из России", - сообщил Гордеев на своей странице в Facebook.

Глава ОГА посоветовал в связи с этим по возможности провести праздник не в местах массового скопления людей, желательно за городом.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.