В Херсоне в эти выходные возможны провокации по заказу из России – глава ОГА

Глава облгосадминистрации посоветовал провести праздник за городом.
"Друзья, поступила информация, что на майские праздники на Юге Украины, и, в частности, в городе Херсоне, готовится ряд провокаций по проплаченному заказу из России", - сообщил Гордеев на своей странице в Facebook.
Глава ОГА посоветовал в связи с этим по возможности провести праздник не в местах массового скопления людей, желательно за городом.
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.ZN.UA