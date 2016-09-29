В Херсоне при получении 11,5 тысяч грн взятки задержан замдиректора департамента ЖКХ

Обыски у херсонских чиновников проводились по заявлению бывшего начальника управления жилищного хозяйства мэрии Херсона Алексея Рыбакова.

В Херсоне за взяточничество задержали ряд чиновников sachek / Depositphotos

В Херсоне в рамках дела о получении взятки заместителем мэра также задержан заместитель директора департамента ЖКХ города Виктор Трамовецкий при получении суммы в 11,5 тыс. грн. Он якобы был посредником при передаче взятки, рассказал на брифинге мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Он сообщил, что оперативные мероприятия проводились по заявлению частного предпринимателя, в прошлом начальника управления жилищного хозяйства мэрии Херсона Алексея Рыбакова.

"Мне известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели порядка 20 обысков по этому делу", - сказал Миколаенко на брифинге в Херсоне в четверг, 29 сентября.

Он также сообщил, что обыски были и у него в служебном кабинете и в квартире. "В кабинете городского головы было всего 6 гривень, а дома у меня хранились сбережения около 4 тыс. грн и $ 200. Эти деньги заактированы, наверное, чтобы потом сверить номера купюр, если взятка действительно передавалась", - сказал мэр, передает корреспондент ZN.UA.

"Если чиновники виноваты, то они должны нести ответственность, если нет – перед ними придется извиниться за клевету. Я разговаривал по телефону с Подлесным ( Аркадием Подлесным, задержанным и.о замммэра – ред), он говорит, что ничего не брал", - сказал Миколаенко.

Рыбаков, по заявлению которого якобы проводились оперативные мероприятия и обыски, предполагает, что за откатными схемами стоит мэр Херсона, о чем он написал у себя в Facebook.

Напомним, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что задержанные сегодня утром заммэра Херсона и его подельник (депутат горсовета) "требовали с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ", и были задержаны при получении 80 тыс. грн взятки.

Как уточняет пресс-служба ГПУ, правоохранители задержали и.о. заместителя председателя Херсонского горсовета и начальника управления коммунального хозяйства Херсонского горсовета во время вымогательства и получения ими неправомерной выгоды в размере 80 тыс. грн.

Указанные средства они получили от представителя строительного предприятия за перечисление бюджетных средств по выполненным договорам (составляет 15% от суммы договоров), то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

В Украине средний размер взятки составлял около 40 тыс. грн, согласно данным за 2015 год, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн, свидетельствуют данные исследования Transparency International Украина.

При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Больше всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.