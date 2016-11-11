В Херсоне избили заместителя председателя облсовета

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Представитель Радикальной партии попал в больницу, полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

В центре Херсона напали на зампредседателя облсовета Зеленчука Херсон Online

Херсоне вечером в четверг, 10 ноября неизвестные избили заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука. На него напали вблизи собственного дома, сообщил в Facebook мэр Херсона Владимир Миколаенко, побывавший в больнице, куда госпитализировали пострадавшего.

"Травмы страшные, просто страшные", - сообщил Миколаенко, отметив, что Зеленчука били "металлическим прутом".

Информацию о нападении на своего заместителя подтвердил и депутат, экс-председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов, отметив, что нападение произошло "в центре Херсона, в подъезде многоэтажки".

Как сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Херсонской области, "потерпевший находится в больнице с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Зеленчук избран в Херсонский областной совет осенью 2015 года, баллотировался от "Радикальной партии" Олега Ляшко. До аннексии Россией Крыма жил в Севастополе.