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В Херсоне и ряде районов области в связи с похолоданием закрыли школы

20 апреля в 03:27


Школы не будут работать в ближайшие два дня.  

Карантин школа
Из-за холода в школах отменили занятия
В Херсонской области в связи с ухудшением погодных условий отменили  занятия в школах и внешкольных учебных заведениях. Соответствующее решение принято 19 апреля, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации. Таким образом, дети не выйдут на занятия 20 – 21 апреля.

В Херсонской области из-за похолодания приостановлено обучение в большинстве образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

"Связано это с тем, что температура в классах опустилась ниже определенных санитарными нормами 15-19 градусов по Цельсию, поскольку отопительный сезон закончился", - сообщили в ОГА.

Так, обучение приостановлено в 10 районах, областном центре, Каховке и 4-х объединенных территориальных громадах (ОТГ).

"Учебные заведения, которые имеют собственное автономное отопление, могут продолжать обучение при обеспечении необходимого температурного режима. Так продолжают работать учреждения в 9 районах, Новой Каховке и Голой Пристани и других 6 ОТГ области", - отметили в ОГА.

Ранее сообщалось о приостановке учебного процесса в в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области. В ряде областей страны снова затопили в объектах социальной инфраструктуры - детских садах, интернатах, больницах и родильных домах.

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Тем временем с Балкан в Украину движется циклон под названием "Петер", по этой причине в четверг, 20 апреля, на юго-западе Украины ожидается сложная погода. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Херсон обучение апрель школа похолодание
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