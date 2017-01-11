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В Херсон запретили въезд грузовых автомобилей

11 января в 23:55

Решение приняли из-за непогоды. 

грузовики фуры
В Херсон закрыт доступ для грузовиков
ТАСС
Херсонский городской совет принял решение запретить с 12 января въезд большегрузного транспорта на территорию города, сообщается на сайте горсовета. 

"С 00:00 Херсон закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий", - отмечается в сообщении. 

Подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности. 

Также мэрия определила места отстоя транспорта: на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода Danone, на шоссе Вячеслава Черновола, в районе винзавода и въезда в пос. Комишаны.

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Ранее ГСЧС сняла ограничения на передвижение автодорогами Николаевской области

По материалам: ZN.UA
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