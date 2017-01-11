В Херсон запретили въезд грузовых автомобилей

Решение приняли из-за непогоды.

В Херсон закрыт доступ для грузовиков ТАСС

Херсонский городской совет принял решение запретить с 12 января въезд большегрузного транспорта на территорию города, сообщается на сайте горсовета.

"С 00:00 Херсон закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий", - отмечается в сообщении.

Подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.

Также мэрия определила места отстоя транспорта: на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода Danone, на шоссе Вячеслава Черновола, в районе винзавода и въезда в пос. Комишаны.

Ранее ГСЧС сняла ограничения на передвижение автодорогами Николаевской области.