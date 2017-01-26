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В Харьковской области обрушилась крыша школы

26 января в 13:23

По предварительным данным, причиной разрушения стала большая масса снега на крыше.

Карантин школа
В Люботинской школе Харьковской области обвалилась крыша

В городе Люботин Харьковской области обвалилась крыша и разрушилась часть стены котельной в школе №2, сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

"Пострадавших в результате обвала нет. Районной комиссией КТЭБ принято решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной разрушения стала большая масса снега на крыше.

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Ранее сообщалось, что в результате обрушения навеса мечети в стамбульском районе Атакёй погибли два человека, еще около десяти человек получили ранения. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги крыша Харьков школа
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