В харьковском кафе произошел пожар

Причиной пожара стал взрыв газового баллона.

В Харькове произошел взрыв газового баллона

В харьковском кафе на проспекте Науки вечером 30 ноября произошел пожар, из-за которого пострадало четверо человек, сообщает помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По словам представителя ГСЧС, спасателей на место происшествия вызвали около 21.20.

Местные жители услышали хлопок, из подвального помещения в доме, где располагается кафе, валил дым. На место пожара прибыло несколько машин спасателей, а также газовая служба, полиция. передает "МедиаПорт".

"По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего, он и стал эпицентром возгорания. По состоянию на 22.00, четверо пострадавших обратились к врачам за медицинской помощью", — сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 30 ноября произоше взрыв в центре Днепра.