В Харькове закрыли дело против главаря "Оплота" Жилина

Уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года.

В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера “Оплота” Жилина закрыты возбужденные против него уголовные производства oplot.info

В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина закрыты возбужденные против него уголовные производства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



Официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года. В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года, передает УНИАН.

Как известно, летом 2015 года Харьковское управление СБУ возбудило дело по факту причастности Жилина к финансированию "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы. Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года. 3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в одном из ресторанов в Подмосковье убили основателя и лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина. В убийстве участвовали два человека. По словам правоохранителей РФ, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован.

Следственный комитет РФ считает разногласия в бизнесе основной версией убийства Жилина.