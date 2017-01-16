В Харькове построили танки для Таиланда

Тайская делегация приедет принимать новую технику.

В Таиланд поставят танки "Оплот"

В Харькове на заводе имени Малышева на этой неделе начнется передача партии танков "Оплот", которые построены по заказу Таиланда.

Тайская делегация начнет работу уже сегодня, 16 января.

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". По согласованию сторон, сроки поставки всей партии отодвинули до осени 2017 года.

Такое решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины, сообщили в пресс-службе ГП "Укрспецэкспорт".

О поставках иностранцам вооружения украинского производства читайте в статье "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".