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В Харькове первомайский митинг не обошелся без провокаций

1 мая в 13:42

Полиция задержала одного из участников шествия, который ударил проукраинского активиста.

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Фото StudMedia Kharkov/Twitter

В Харькове на площади Конституции прошел митинг под лозунгом "Мир, труд, май". Большинство участников - пенсионеры, пишет Twitter StudMedia. "На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах несуществующей "ХНР", пишет сайт dialog.ua.

Во время движения к колонне присоединились проукраинские активисты. Они несли во главе шествия национальные флаги и скандировали "Чемодан, вокзал, Россия!". Потом они заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы, и разрешили возлагать цветы только под украинскими флагами и под выкрики "Комуняку на гілляку". Полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который ударил проукраинского активиста.

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В центре Киева прошла первомайская демонстрация. Около тысячи левых воспользовались конституционным правом на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

По материалам: StudMedia Kharkov/Twitter
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Тэги митинг активист Харьков Первомай лозунг АТО провокация
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