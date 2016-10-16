В Харькове открыли памятную доску нацгвардейцам, освободившим ОГА от пророссийских боевиков

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Президент Порошенко встретился с бойцами винницкого "Ягуара".

Порошенко открыл памятную доску винницким спецназовцам, освободившим Харьковскую ОГА от сторонников "русского мира"

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки вв субботу, 15 октября, принял участие в открытии памятной доски посвященной бойцам спецподразделения Национальной гвардии Украины "Ягуар", которые 8 апреля 2014 года освободили здание Харьковской ОГА от пророссийских боевиков.

Вместе с президентом доску открывали командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров, а также министр обороны и экс-командующий НГУ Степан Полторак.

Глава государства также встретился с бойцами 8-го полка оперативного назначения Западного территориального командования НГУ "Ягуар" (Винница) – участниками штурма Харьковской облгосадминистрации и антитеррористической операции.

Председатель "Совета ветеранов АТО" Юрий Корсунов, а также участник освобождения Харьковской ОГА Игорь Холод передали президенту флаг Украины, сохраненный при захвате здания боевиками. Порошенко, в свою очередь, передал флаг новоназначенному председателю облгосадминистрации Юлии Светличной как напоминание о подвиге героев, которые не позволили террористам создать так называемую "Харьковскую народную республику", сообщает пресс-служба главы государства.

Весной 2014 года в Харькове, как и в других областных центрах Южной и Восточной Украины, проходили массовые акции сторонников "русской весны". 6 апреля хорошо управляемые группы пророссийских боевиков окружили здание ОГА и прилегающий квартал, назначили из толпы "альтернативных депутатов" областного совета, провели "альтернативную сессию" и провозгласили "Харьковскую народную республику". Во время штурма здания Харьковской ОГА были жестоко избиты охранявшие ее украинские патриоты.

Как рассказывал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью ZN.UA, руководство ВСУ и командование армейского спецназа отказалось принимать участие в освобождении захваченных боевиками административных зданий, сославшись на отсутствие военного положения, а большинство местных милиционеров были либо деморализованы, либо откровенно симпатизировали "русскому миру".

"В Харькове, я использовал вимнницкий "Ягуар", который мы мотивировали, а также Нацгвардию и добровольцев. Они удерживали ситуацию до тех пор, пока военные не очухались и не поняли, что это война", – пояснил глава МВД.

Подробнее о событиях в Харькове в марте-апреле 2016 года читайте в интерью Арсена Авакова в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".