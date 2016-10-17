В Харькове осудили на пять лет четырех лиц за захват ОГА

Всего по событиям захвата Харьковской ОГА обвиняется 64 человека.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование paulmhill / Depositphotos

Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам тюрьмы четырех участников захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года.

"Двое мужчин (1983 и 1987 гг н.) приговорены к 5 годам лишения свободы. Еще двух злоумышленников (1986 и 1983 гг. н.) - до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре добавили, что всего в уголовных процессах по событиям захвата Харьковской ОГА обвиняется 64 мужчины по ч. 1 ст. 294 УК Украины (Массовые беспорядки-ред.). Эти производства находятся на рассмотрении суда.

Также отмечается, что приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Напомним, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины.

Ранее сообщалось, что Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы.