В Харькове на лидера политической партии "напали" с баллончиком

Неизвестный брызнул в лицо политику. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.
По данным правоохранителей, сегодня около 10:25 неизвестный подбежал к политику на Лопанской набережной 2/2 и брызнул из баллончика ему в лицо.
"Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего. Врачи оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции", - рассказали в пресс-службе полиции.
Инцидент внесли в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.
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