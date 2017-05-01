В Харькове на лидера политической партии "напали" с баллончиком

Неизвестный брызнул в лицо политику. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

В Харькове провокации набирают обороты

лидеру одной из политических партии брызнули в лицо из баллончика, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сегодня около 10:25 неизвестный подбежал к политику на Лопанской набережной 2/2 и брызнул из баллончика ему в лицо.

"Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего. Врачи оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции", - рассказали в пресс-службе полиции.

Инцидент внесли в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

В Николаеве в связи с угрозой терактов мэрия города запретила проведение любых массовых мероприятий 1 и 2 мая.

На время майских праздников одесская полиция перешла на усиленный режим работы. В ночь на понедельник на патрулирование города вышло более двух тысяч правоохранителей.