В Харькове автобус врезался в военный тягач

ДТП произошло вечером в районе автовокзала.
В Харькове пассажирский автобус столкнулся с грузовым прицепом, который перевозил два БТР, сообщает АТН.
ДТП произошло возле автовокзала на проспекте Гагарина. Автобус получил серьезные повреждения.
В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что вечером 11 февраля колонна военной техники двигалась по проспекту Гагарина - с сопровождением и с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении колонне, в результате чего произошло ДТП. Водители отказались от оформления происшествия и разошлись по европротоколу.
Напомним, 11 февраля в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: микроавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi.
В результате аварии погибла мать двоих детей. Девять пострадавших, среди которых две беременных женщины и два ребенка, получили травмы и были госпитализированыАТН