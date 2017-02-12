В Харькове автобус врезался в военный тягач

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ДТП произошло вечером в районе автовокзала.

В Харькове пассажирский автобус столкнулся с грузовым прицепом, который перевозил два БТР, сообщает АТН.

ДТП произошло возле автовокзала на проспекте Гагарина. Автобус получил серьезные повреждения.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что вечером 11 февраля колонна военной техники двигалась по проспекту Гагарина - с сопровождением и с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении колонне, в результате чего произошло ДТП. Водители отказались от оформления происшествия и разошлись по европротоколу.

Напомним, 11 февраля в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: микроавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi.

В результате аварии погибла мать двоих детей. Девять пострадавших, среди которых две беременных женщины и два ребенка, получили травмы и были госпитализированы