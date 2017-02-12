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В Харькове автобус врезался в военный тягач

12 февраля в 21:00

ДТП произошло вечером в районе автовокзала.

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Фото АТН

В Харькове пассажирский автобус столкнулся с грузовым прицепом, который перевозил два БТР, сообщает АТН.

ДТП произошло возле автовокзала на проспекте Гагарина. Автобус получил серьезные повреждения.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что вечером 11 февраля колонна военной техники двигалась по проспекту Гагарина - с сопровождением и с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении колонне, в результате чего произошло ДТП. Водители отказались от оформления происшествия и разошлись по европротоколу.

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Напомним, 11 февраля в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: микроавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей, задев машину Audi. 

В результате аварии погибла мать двоих детей. Девять пострадавших, среди которых две беременных женщины и два ребенка, получили травмы и были госпитализированы

По материалам: АТН
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Тэги ДТП Харьков авария БТР
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