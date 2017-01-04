В ГСЧС прокомментировали взрыв в жилом доме в Сумах

Спасатели эвакуировали и расселили более 100 человек. Десять пострадавших от взрыва обратились за медицинской помощью, двое госпитализированы.

В ГСЧС прокомментировали ситуацию со взрывом в Сумах ГСЧС Украины

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили информацию о

"В 20:41 3 января в городе Сумы по улице Металлургов 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения. Вследствие взрыва разрушены перекрытия между шестым, седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты, разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этаж. В целом повреждения получили пять квартир", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС на странице в Facebook.

По предварительным данным спасателей состоянием на утро 4 января, причиной разрушений стал взрыв бытового газа.

В результате взрыва погибла пожилая женщина, еще двух человек извлекли из-под завалов. Всего за медицинской помощью обратились десять человек, из них трое детей и семеро взрослых. Восемь пострадавших получили первую медицинскую помощь и отказались от госпитализации, два человека были госпитализированы.

"Проведена эвакуация жителей с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жильца, из которых 101 человек требовал расселения. 48 человек отселены в гостиницу, еще 53 самостоятельно переселились к родственникам", - сообщают в пресс-службе ГСЧС.

В спасательных работах участвуют 212 человек и 33 единицы техники, в том числе 138 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС. Также на месте взрыва работают сотрудники кинологических служб – два кинологических расчета Межрегионального быстрого реагирования ГСЧС Украины. Психологи ГСЧС предоставили жителям разрушенного дома необходимую психологическую помощь.

Спасатели приняли решение отказаться от проведения аварийно-спасательных работ в ночное время суток, опасаясь дальнейших разрушений. На месте происшествия уже развернут пункт обогрева, работает оперативная группа ГСЧС.

На 8:00 запланировано заседание городской комиссии по вопросам техники безопасности и чрезвычайных происшествий. Экспертная комиссия обследует место разрушения и созданные для безопасного выполнения спасательных работ условия.

Напомним, 12 декабря в Чернигове произошло обрушение в одном из подъездов четырехэтажного общежития. Причиной обвала стал взрыв без последующего возгорания на четвертом этаже в доме по улице Попудренко, 16. В результате взрыва обрушились плиты перекрытия с первого по четвертый этажи, а также внешняя стена с фасадной стороны.

В результате взрыва погибла женщина, восемь человек получили травмы.