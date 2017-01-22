В ГСЧС предупредили о сильном тумане в Киевской области

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В первой половине воскресенья видимость будет ограничена до 200-250 метров.

В Киеве в первой половине дня ожидается сильный туман Типичный Киев/Вконтакте

В первой половине дня в воскресенье, 22 января, в Киевской области ожидается, сообщают в пресс-службе Государственной службе чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Киевской области. В ближайший час с удержанием в первой половине дня 22 января туман, видимость 200-250 метров", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Западные области Украины также накроет туман, кроме того, спасатели предупреждают водителей о гололеде на дорогах страны.

"22 января в западных областях туман, видимость 200-500 метров; на дорогах страны местами гололед", - предупреждают в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2016 году в Киеве составляла +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму. Большинство месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно февраль – на 6,2°. Вместе с тем прохладные октябрь и ноябрь существенно снизили среднегодовую температуру. Холоднее всего было 4 января – -19,4°. Самым теплым днем было 17 июля, когда температура в тени достигала +35,4°.