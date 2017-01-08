В ГСЧС ожидают улучшения погодных условий в Украине уже с 9 января

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Циклон с Черного моря принес в страну обильные снегопады, метели и холода.

В воскресенье погодные условия в нескольких областях Украины будут оставаться сложными ГСЧС Украины

Согласно прогнозам Укргидромецентра, погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с 9 января, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Тем не менее, 8 января, вследствие перемещения в Украину активного циклона с Черного моря, на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской и Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снегового покрова в 25-35 см, метели и порывы ветра до 15-20 м/с (в Одесской и Николаевской областях - до 25-30 м/с).

В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях возможно обледенение на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается на уровне в 10-15 см. Температура в столице может снизиться до 15-18 градусов.

В западных и северных областях Украины температура может упасть до 11-16 градусов мороза, а в Карпатах и Прикарпатье – до 25 градусов.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады