В ГСЧС накрывший Киев смог объяснили метеорологическим явлением

Дымка на киевских улицах возникла не из-за пожаров, а из-за высокой влажности воздуха и отсутствия ветра.

Причиной густого тумана и специфического запаха горения в Киеве является метеорологическое явление, заявили в Главном управлении ГСЧС в городе Киеве.

Как указывается в официальном сообщении ведомства в Facebook, пожарно-спасательная служба получает сообщения о задымлении киевских улиц с вечера 16 января и с утра 17 января.

"Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве обращается к жителям и гостям столицы не устраивать панику. Пожары, которые возникали на территории Киева – незначительные и не могли повлиять на возникновение в воздухе такой задымленности", – отмечается в сообщении.

Как пояснили в ГСЧС, вероятной причиной может быть повышение влажности воздуха и отсутствие ветра, что привело к возникновению явления, которое называется метеорологическая дымка.

Подчеркивается, что данное явление совпало с туманами (видимость – 200-500 м.), которые, по прогнозу Укргидромецентра, сегодня ожидаются в большинстве областей Украины, в том числе – в Киеве.

Напомним, согласно прогнозу Укргидромецентра, сегодня в Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 2-4° мороза.