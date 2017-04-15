В ГПУ подтвердили побег экс-беркутовцев в Россию

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Суд не успел принять решение о мере пресечения для них.

ГПУ подтверждает побег экс-беркутовцев gp.gov.ua

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил факт побега экс-беркутовцев, обвиняемых в преступлениях во время Майдана, передает телеканал " 112.Украина"

"На сегодняшний день с пограничной службы еще не поступили ответы на наши запросы. Но, по предварительным данным, они действительно пересекли границу Российской Федерации", - рассказал Горбатюк.

Горбатюк заметил, что с 23 марта обвинительный акт в отношении бывших бойцов "Беркута" находится в Печерском райсуде, но с тех пор суд не смог собрать заседание для избрания иной меры пресечения.

"Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были выбраны в отношении них. То есть часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, избирая меру пресечения, другие – домашний арест "ночной" так называемый – это с 23:00 часов до 7:00 утра, и в другое время суток – никаких сдерживающих факторов не существует. Ну а что касается Гончаренко, по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательства о том, чтобы появиться тогда, когда будет последующее избрание ему меры пресечения в районном суде", - сказал Горбатюк.

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Обвиняемый в убийства х на Майдане в период Революции Достоинства экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.

Об этом стало известно из видеообращения в Youtube самого Гончаренко и еще троих его бывших сослуживцев, которое они записали якобы на территории России.

На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что "находиться в Украине им стало просто опасно.