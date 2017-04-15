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В ГПУ подтвердили побег экс-беркутовцев в Россию

15 апреля в 19:27

Суд не успел принять решение о мере пресечения для них. 

Беркут Майдан
ГПУ подтверждает побег экс-беркутовцев
gp.gov.ua
Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил факт побега экс-беркутовцев, обвиняемых в преступлениях во время  Майдана, передает телеканал "112.Украина"

"На сегодняшний день с пограничной службы еще не поступили ответы на наши запросы. Но, по предварительным данным, они действительно пересекли границу Российской Федерации", - рассказал Горбатюк. 

Горбатюк заметил, что с 23 марта обвинительный акт в отношении бывших бойцов "Беркута" находится в Печерском райсуде, но с тех пор суд не смог собрать заседание для избрания иной меры пресечения. 

"Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были выбраны в отношении них. То есть часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, избирая меру пресечения, другие – домашний арест "ночной" так называемый – это с 23:00 часов до 7:00 утра, и в другое время суток – никаких сдерживающих факторов не существует. Ну а что касается Гончаренко, по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательства о том, чтобы появиться тогда, когда будет последующее избрание ему меры пресечения в районном суде", - сказал Горбатюк.

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Обвиняемый в убийства х на Майдане в период Революции Достоинства  экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.  

Об этом стало известно из видеообращения в Youtube самого Гончаренко и еще троих его бывших сослуживцев, которое они записали якобы на территории России.

На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что "находиться в Украине им стало просто опасно.

По материалам: 112 Украина
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Тэги суд Россия Гончаренко обвинение время Майдан Украина видео Виталий побег Ника коллеги
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2 комментария
  • Юрий Кузьменко Сегодня, 20:15 Если беркутовцы сбежали в россию, то какова в этом роль СБУ и ДПСУ? Зачем мы платим на их содержание налоги? Выпустившего судью на мыло, а этих стражей рубежей на свистки. Не сбежавшие виновные чиновники должны ответить за то, что позволили сбежать преступникам. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • docsis Сегодня, 20:08 ... то суд не міг зібратись... то прокуратура не змогла організувати... то пограничники не можуть вже добу відповісти пересікали люди кордон чи ні... то решта спецслужб засунуло голову в труси... Перемона однозначно. Небесна сотня оцінить. Ответить Цитировать Пожаловаться
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