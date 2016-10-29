В ГПУ ожидают решения суда по Сухолучью максимум через год — Горбатюк

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Горбатюк рассказал, когда производство относительно завладения имущества в Сухолучье может попасть в суд.

В направленном в суд эпизоде относительно исполнителей в производстве о Сухолучье санкция статьи предусматривает конфискацию noviny.su

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что дело о завладении Януковичем имуществом в Сухолучье можно завершить максимум через полгода-год.



Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Нужно завершать каждый отдельный, хоть и маленький эпизод. Например, в направленном в суд эпизоде относительно исполнителей в производстве о Сухолучье (бывший руководитель КОДА Вера Ульянченко и ряд физических лиц из окружения Януковича, которым инкриминируется завладение госсобственностью в интересах экс-президента. — Оксана Денисова) санкция статьи уже предусматривает конфискацию", - сказал он.

По словам Горбатюка, для того, чтобы провести эту конфискацию, ГПУ не надо завершать большое дело в отношении преступной организации.

"Дело о Сухолучье, по подозрению разыскиваемого организатора, можно завершить максимум через полгода-год, а если будет желание быстро его рассмотреть, можно успеть и за 4 месяца. В случае обвинительного приговора по завершении дела все арестованное имущество должно быть возвращено государству", - добавил он.

"Все приговоры по небольшим эпизодам лягут в основу обвинения по преступной организации, и этих эпизодов — тысячи, поскольку организации инкриминируется деятельность в период 2010–2014 гг.", - рассказал Горбатюк.

Он также подчеркнул, что если мы ГПУ будет расследовать все скопом, дело затянется на 10–20 лет.

"Поэтому логика такова: мы получаем приговоры по отдельным эпизодам и собираем их в большое дело по преступной организации. В законе прописано, что в случае наличия юридического факта, установленного решением суда, этот факт не надо повторно доказывать. Таким образом, десятки фактов из мелких производств относительно исполнителей составят "большое" дело, и мы, тогда уже в максимально сжатые сроки, получаем приговор в целом по делу о преступной организации", - отметил Горбатюк.

Ранее в ГПУ сообщали, что экс-президента Виктора Януковича подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в Межигорье, Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции достоинства.

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